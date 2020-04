La globalisation et la liquidité des flux selon Malcolm Waters

Ce cours met l’accent sur les processus sociaux et culturels du monde chinois contemporain, resitués dans le temps long de la civilisation qui, de manière interrompue depuis plus de trois millénaires, garantit l’unité politique de ce territoire immense et fonde l’identité culturelle chinoise dans le présent.

On présentera d’abord brièvement les ressorts politiques et culturels de l’unité chinoise.

Puis on examinera plus longuement les grandes lignes qui découpent l’espace physique et politique chinois en espaces différenciés de natures diverses (régionales, linguistiques, économiques), particulièrement le clivage entre la Chine intérieure des Han, vaste ensemble de plus d’un milliard de personnes, et « l’Autre Chine » des nationalités minoritaires en sa périphérie. On traitera ensuite des mutations rurales et urbaines depuis le début du régime communiste en 1949 aux transformations en cours depuis les réformes économiques introduites à la fin des années 1970.

Pour renforcer le dialogue entre l'Anthropologie et la Géographie au sein de notre UFR TES (Territoires, Environnements, Sociétés), nous avons décidé, en commun accord entre nos deux départements, que je propose à partir du prochain semestre un cours de géographie culturelle de la Chine.

Ce nouveau cours s’intègre au cursus de la licence d’anthropologie (L3, UE Aire Culturelle. Domaine Asie) et de la licence de géographie (L2. UE Géographie régionale) proposées par les départements d’anthropologie et de géographie de l’U.F.R Territoires, Environnements et Sociétés (T.E.S).