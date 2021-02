Avis sur Le Capital du XXIe siècle, de Thomas Piketty

Le véritable pouvoir de ce livre, et je soupçonne que l'une des raisons pour lesquelles il a été loué/considéré de manière si militante ces derniers mois, réside dans sa perspective macro-économique et longitudinale. Piketty s'intéresse à ce que le réseau d'information le plus large possible nous apprend sur le capital à l'ère moderne. Et ce qu'il nous dit est puissant, désillusionnant et finalement humilie les dogmes économiques de toutes tendances idéologiques.

Il est tellement soucieux d'expliquer ces informations, de les décomposer par une litanie d'analogies et d'exemples concrets, et de parler de leurs limites et de leurs pièges potentiels, que parfois le lecteur ne voit presque pas l'image intimidante et complète de l'inégalité des richesses moderne qu'il a construite. Lire cela, c'est comme regarder un adulte entrer dans une pièce remplie de personnes qui ont depuis longtemps oublié comment être adultes.

Dans Le Capital du XXIe siècle, Thomas Piketty Il synthétise les meilleures idées de penseurs économiques aussi divers que Marx, Ricardo, Kuznets, etc. tout en humiliant totalement leurs pires tendances idéologiques avec le genre de données qu'ils n'avaient pas ou étaient simplement trop motivés par leurs propres dogmes pour même envisager de les rassembler.

En effet, on soupçonne que la raison pour laquelle tant de références historiques et culturelles du livre (Jane Austen et Honre de Balzac apparaissent dans ce livre, à la grande surprise et au grand plaisir de ce critique trop humaniste) viennent du XIXe siècle est que, comme le montre Piketty, nous revenons rapidement à un monde où l'inégalité économique ressemble et dépassera très probablement le type de stratification observé dans l'Europe du XIXe siècle.

En bref, tous les indicateurs qu'il présente montrent un avenir possible où l'initiative personnelle et le travail acharné ne vaudront rien par rapport à la puissance des rendements des titres et des fortunes privées super-concentrés et largement hérités.