La globalisation et la liquidité des flux selon Malcolm Waters

Le retour de l'Anthropologue

Ce carnet s'attache aux domaines complémentaires que sont l'anthropologie et la sociologie : anthropologie sociale et culturelle, anthropologie de la mondialisation qui a vu l'anthropologue revenir au pays et mettre "fin à l'exostisme" en considérant ce monde actuel qui tend à l'unicité...Mais aussi sociologie, puisqu'en revenant en Occident, sur les terrains investis depuis des décennie pas la sociologie, l'anthropologue à du redéfinir ses objets, ses notions afin de survivre dans le paysage polico-intellectuel de la Recherche universitaire. Des livres d'anthropologie humoristiques et critiques de Nigel Bailey, en passant par les ouvrages de distanciation théorique de Marc Augé, la littérature de cette tentative de définition de son nouveau rôle et terrain par l'anthropologie est assez passionnante. Nous tentons ici de faire part de certains de des champs de recherches qui ont émergé depuis les années 90 et le "retour de l'anthropologue".