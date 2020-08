Kevin Kelly et le socialisme numérique - Fin

The New Socialism : Global Collectivist Society Is Coming Online... Pouvons-nous désormais bannir la "troisième voie" de nos analyses ? Sérieusement ?

Eh bien, une telle interdiction serait bien si elle n'impliquait pas une caractérisation de type paille et de fausses dichotomies. Réduire l'alternative à l'individualisme du marché libre (je suppose que nous pouvons ignorer la prédominance des sociétés transnationales et celle du capitalisme financier), aux "organisations virtuelles" et à l'autorité centralisée (la gouvernance et la politique encore... et nous pouvons oublier les social-démocraties scandinaves), c'est ignorer les nuances de gris que le capitalisme et le socialisme ont pris en se traduisant dans les systèmes nationaux.



Et proposer le socialisme numérique comme troisième voie, c'est aussi ignorer les principaux acteurs de la gouvernance mondiale (voir les travaux de David Held) et de la dénationalisation dirigée par l'État (voir Saskia Sassen) qui ont joué un rôle central dans la création du monde sans frontières dans lequel le socialisme numérique peut prospérer.



Et il y a un autre aspect qui manque : qui peut participer et profiter des bienfaits du socialisme numérique ? Kelly est prompt à enterrer les questions de classe sociale (nous sommes tous égaux aux yeux de Wikipedia et de Flickr) mais le système de stratification mondiale est bien ancré et ne montre aucun signe de disparition. Les socialistes numériques sont apparentés à la classe capitaliste transnationale de Leslie Sklair et la fracture numérique mondiale est bien vivante. Certes, Kiva établit un tel lien entre les crêtes de la fracture mais, comme le montre l'image de mon précédent billet, une grande partie de l'activité numérique reste du commerce, même si la nature des biens échangés a pu évoluer (voir le capitalisme liquide).

Ainsi, la révolution iranienne peut être twittée, les mouvements sociaux peuvent utiliser les TIC de nombreuses manières différentes et les liens de causalité peuvent impliquer divers groupes et projets, mais il reste à voir si c'est vraiment le changement d'époque que certains pensent.