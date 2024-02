A lire : Une révolution du Management : le Modèle Google de Bernard Girard

D’ordinaire les livres de management comme les meilleurs livres d'économie , s’adressent à un public averti, désireux de parfaire ses méthodes de travail. C’est le cas du livre de Bernard Girard, mais pas seulement.

Car Google représente, le titre est justifié, une véritable révolution dans le domaine du management. L’entreprise créée en 1998 par deux étudiants brillants et visionnaires, Larry Page et Sergeï Brin, désormais cotée en Bourse, est devenue un nom commun dans le langage des internautes du monde entier. A l’instar d’un chercheur ou d’un détective, l’auteur récapitule, décrypte et analyse les innovations à l’origine du succès planétaire du célèbre moteur de recherche, tout en abordant les défis et les limites de cette ancienne start-up qui a su tirer profit d’une conjoncture idéale et développer une stratégie gagnante enviée par ses concurrents.

Méthodes de management labélisées Google

Parmi les méthodes géniales appliquées par l’entreprise, l’enquêteur cite le recrutement hypersélectif, les 20 % du temps de travail consacrés aux recherches personnelles des ingénieurs, les pear-reviews ou encore la hiérarchie allégée et le primat accordé aux utilisateurs comme source de perfectionnement et de publicité. Le triomphe de Google souligne les défauts du management à la hussarde et des PDG paternalistes ; il signe l’avènement d’une nouvelle ère dans le domaine des hautes technologies. Par sa clarté et sa précision, ‘Le Modèle Google’ est destiné à un large public (étudiants, patrons, professeurs, simples curieux et amateurs d’enquêtes policières et scientifiques !).

Une mine d’informations qui ouvre une réflexion stimulante sur l’avenir et les enjeux des nouvelles technologies. Bernard Girard a écrit un conte de fées, avec des sorcières dedans (Microsoft) !